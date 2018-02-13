Найден способ остановки распространения раковой опухоли

Вылечить рак сложно из-за того, что опухоль дает метастазы и возвращается снова. Специалисты Исследовательского института Скриппс обнаружили белок, который питает этот процесс, и способ, позволяющий лишить опухоль питательных веществ

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Специалисты Исследовательского института Скриппс нашли способ остановить рак.

Трансформирующий ростовой фактор бета (TGF-β) — это сигнальный белок, который обычно управляет ростом здоровых клеток, но способен нарушить правила из-за мутации, которая позволяет ему распространяться и избегать внимания иммунной системы. Для борьбы с TGF-β ученые разработали модифицированные Т-клетки, способные выслеживать и подавлять этот белок.

Проблема заключается в том, что TGF-β выполняет и полезные для организма функции, полностью подавлять его деятельность было бы неправильно. Поэтому специалисты института направили свои усилия на связанный с ним белок LTBP3, который регулирует TGF-β, и изучили его роль в появлении метастазов.

Эксперименты проводились на эмбрионе цыпленка и грызунах с клетками злокачественной опухоли простаты, головы и шеи, а также фибросаркомы. В каждом из этих случаев ученые блокировали экспрессию и секрецию LTBP3 и обнаружили, что первичные опухоли не смогли давать метастазы, пишет New Atlas.

Наблюдения показали, что белки LTBP3 помогли опухоли вырастить новые кровеносные сосуды в процессе ангиогенеза, который критически важен для проникновения клеток рака в кровь. С их помощью запускается процесс появления метастазов. Обнаружение этого белка дает исследователям новую мишень, удар по которой предотвратит распространение опухоли и повысит выживаемость пациентов. В планах ученых — и дальше изучать взаимосвязь белков LTBP3 и TGF-β.