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Клинико-диагностическая лаборатория. Архивное фото

Найден способ остановки распространения раковой опухоли

© Sputnik/ Виталий Тимкив
В мире
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Вылечить рак сложно из-за того, что опухоль дает метастазы и возвращается снова. Специалисты Исследовательского института Скриппс обнаружили белок, который питает этот процесс, и способ, позволяющий лишить опухоль питательных веществ

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Специалисты Исследовательского института Скриппс нашли способ остановить рак.

Владимир Лядов
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Трансформирующий ростовой фактор бета (TGF-β) — это сигнальный белок, который обычно управляет ростом здоровых клеток, но способен нарушить правила из-за мутации, которая позволяет ему распространяться и избегать внимания иммунной системы. Для борьбы с TGF-β ученые разработали модифицированные Т-клетки, способные выслеживать и подавлять этот белок.

Проблема заключается в том, что TGF-β выполняет и полезные для организма функции, полностью подавлять его деятельность было бы неправильно. Поэтому специалисты института направили свои усилия на связанный с ним белок LTBP3, который регулирует TGF-β, и изучили его роль в появлении метастазов.

Нейроны головного мозга
© Flickr/ NICHD
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Эксперименты проводились на эмбрионе цыпленка и грызунах с клетками злокачественной опухоли простаты, головы и шеи, а также фибросаркомы. В каждом из этих случаев ученые блокировали экспрессию и секрецию LTBP3 и обнаружили, что первичные опухоли не смогли давать метастазы, пишет New Atlas.

Наблюдения показали, что белки LTBP3 помогли опухоли вырастить новые кровеносные сосуды в процессе ангиогенеза, который критически важен для проникновения клеток рака в кровь. С их помощью запускается процесс появления метастазов. Обнаружение этого белка дает исследователям новую мишень, удар по которой предотвратит распространение опухоли и повысит выживаемость пациентов. В планах ученых — и дальше изучать взаимосвязь белков LTBP3 и TGF-β.

Теги:
опухоль, рак, лечение, США



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