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Пресс-конференция министра иностранных дел РФ С. Лаврова

Лавров выступит на 37-й сессии СПЧ ООН в Женеве 28 февраля

© Sputnik/ Григорий Сысоев
В мире
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На 37-й сессии участники обсудят доклад Независимой комиссии по расследованию ситуации в Сирии, планируется выступление Шавката Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров, как ожидается, утром 28 февраля выступит на 37-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве, указывается в программе сегмента высокого уровня.

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял Ахмеда Шахида, специального докладчика по вопросу о свободе религии и убеждений Совета ООН по правам человека
© МИД Узбекистана
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Очередная сессия Совета ООН по правам человека пройдет с 26 февраля по 23 марта. В первую неделю на СПЧ выступят порядка 100 представителей высшего руководства зарубежных стран, в том числе президенты Австрии, Мозамбика, председатель Совета министров Афганистана, главы МИД Катара, Албании, Грузии, Ирака, Турции, Бразилии, Венесуэлы, Южной Кореи, Иордании, Словении, Испании, Азербайджана, Словакии, Объединенных Арабских Эмиратов, Македонии, Египта, Армении, Узбекистана, Палестины, Молдавии, а также замглавы МИД Казахстана и Украины.

В ходе 37-й сессии СПЧ ООН 13 марта также запланировано обсуждение доклада Независимой комиссии по расследованию ситуации в Сирии. А 21 марта будет рассмотрена ситуация с соблюдением прав человека на Украине, пишет РИА Новости.

Теги:
сессия, ООН, Сергей Лавров, Швейцария



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