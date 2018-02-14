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Исламская академия в Татарстане хочет стать ведущим мусульманским вузом СНГ

© Sputnik/ Саид Царнаев
В мире
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Более ста ученых и богословов со всей России и из стран СНГ приехали в Татарстан на конференцию "Болгарские чтения — 2018"

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Болгарская исламская академия в Татарстане намерена стать ведущим мусульманским вузом СНГ, укрепляя вероучение для противодействия экстремизму и терроризму.

Коран и четки. Архивное фото
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Сборник фетв против "Исламского государства" издали в Узбекистане
"Главная наша задача — чтобы академия в скором будущем стала центром традиционного исламского образования на постсоветском пространстве. Мы именно на это направляем все свои усилия: и по подбору программ, и утверждению постулатов", — заявил РИА Новости председатель совета учредителей академии Камиль Исхаков.

По его словам, проводимые в академии международные конференции помогают укреплять традиционный ислам для противодействия экстремизму и терроризму ИГ (запрещено в РФ) и других террористических организаций.

В частности, более ста ученых и богословов со всей России, из стран СНГ и десяти стран дальнего зарубежья приехали в Татарстан на международную конференцию "Болгарские чтения — 2018": "Богословское наследие мусульманских народов России". Кроме того, в среду в академии открылась конференция "Издание фетв в современном мире: вызовы и перспективы".

Подпись документов
Pixabay
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"Мы открыли новую страницу своей истории, которая должна будет иметь дальнейшее продолжение — новые "Болгарские чтения". Мы хотим, чтобы ты добрые корни, которые у нас есть и были общепризнанными в мире, у нас возрождались и порождали новых ученых-богословов, которые прославили эту землю", — добавил Исхаков.

Болгарская исламская академия является крупнейшим в России центром подготовки деятелей ислама. Она создана по поручению президента России Владимира Путина и открылась 4 сентября 2017 года в городе Болгар (Татарстан). Студенты в академии обучаются по специальностям "Исламское право" и "Исламская мысль и вероучение". Обучение бесплатное, студенты получают стипендию, базовая ставка которой составляет 3 тысячи рублей в месяц.

Теги:
ислам, Образование, СНГ, Россия



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