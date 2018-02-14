Для Таджикистана с любовью: монеты вместо купюр отчеканят в Казахстане

В Таджикистане новые монеты заменили купюры в один, три и пять сомони, монеты чеканятся в Казахстане

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Национальный банк Таджикистана (НБТ) выпустит в обращение новую партию монет достоинством в один, три и пять сомони в первом полугодии этого года.

До 2017 года в стране в обращении находились только бумажные купюры с таким номиналом. Мелкие банкноты были популярны, и из-за частой эксплуатации быстро пришли в негодность, а монеты более устойчивы к износу.

Как сообщил председатель НБТ Джамшед Нурмахмадзода, монеты чеканятся в Казахстане. Глава НБТ при этом не уточнил, на какую сумму будут выпущены монеты указанных номиналов, пишет Sputnik Таджикистан.

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Ранее сообщалось, НБТ обязал кредитные организации беспрепятственно и на бесплатной основе обменивать ветхие деньги физических и юридических лиц на новые купюры или монеты.

Напомним, в Таджикистане в обращение поступили мерные золотые слитки, Золотые слитки изготовлены весом 5, 10, 20, 50, 100 грамм. Желающим приобрести золотые слитки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.