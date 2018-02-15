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Худоберди Нурматов

Али Феруз прошел паспортный контроль в Шереметьево и улетает в Европу

AP Photo / Pavel Golovkin
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Тема:
Суд над журналистом "Новой газеты" Худоберди Нурматовым (Али Ферузом) (22)
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Ранее адвокат журналиста Даниил Хаймович просил выпустить его из страны в Германию, для этого уже были собраны документы и куплены билеты; Басманный суд на прошлой неделе разрешил Ферузу покинуть Россию

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Журналист "Новой газеты" Али Феруз прошел паспортный контроль в столичном аэропорту Шереметьево и в ближайшие часы покинет Россию.

Об этом сообщает "Новая газета" и благодарит всех, кто оказал помощь Али Ферузу и редакции.

Напомним, на прошлой неделе Басманный суд Москвы рекомендовал приставам разрешить Али Ферузу покинуть Россию. Судья заявила, что Али имеет право подать судебным приставам заявление с просьбой выехать в третью страну при предъявлении соответствующих документов. Адвокат Даниил Хаймович говорил о том, что у его подзащитного имеются на руках все документы для выезда в Германию.

Худерберды Нурматов
AP Photo / Pavel Golovkin
Кто такой Али Феруз и за что его выдворяют из России в Узбекистан
Ранее суд решил, что Феруз незаконно осуществлял трудовую деятельность на территории страны, оштрафовал его на пять тысяч рублей и постановил выдворить его в Узбекистан. Однако решение о выдворении было приостановлено Европейским судом, который запретил высылать Феруза в страну, где ему грозит опасность.

Напомним, Али Феруза задержали летом прошлого года. Его обвиняли в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ). В начале августа Басманный суд Москвы постановил принудительно выдворить Феруза из России в Узбекистан, однако Европейский суд по правам человека запретил высылать журналиста до вынесения решения по его жалобе.

Тема:
Суд над журналистом "Новой газеты" Худоберди Нурматовым (Али Ферузом) (22)
Теги:
выдворение, миграционное законодательство РФ, Журналист, Новая газета, Худоберди Нурматов, Али Феруз, Россия



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