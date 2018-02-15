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Дети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо

Христиане и мусульмане России призвали жертвовать деньги на помощь сирийцам

© Sputnik/ Mikhail Alaeddin
В мире
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Русская православная церковь создала межнациональную рабочую группу, в которую вошли представители мусульманской общины для сбора средств и гуманитарной помощи пострадавшим в Сирии

ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Основные христианские и мусульманские общины России призвали россиян жертвовать деньги на гуманитарную помощь сирийским гражданам, пострадавшим из-за войны.

По инициативе Русской православной церкви была создана межрелигиозная рабочая группа, в состав которой вошли представители основных христианских и мусульманских общин России. Представители делегации посетили основные религиозные центры Дамаска, где при участии лидеров христианских и мусульманских общин передали партии гуманитарной помощи, собранной верующими России специально для народа Сирии и христиан Востока.

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KARAM AL-MASRI / AFP
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"Сможем ли мы продолжать свою работу, будет зависеть от всех вас, от всех тех людей, кто эту работу поддерживал своими пожертвованиями. Потому что та помощь, которую мы перевезли сейчас, была составлена конкретно за счет пожертвований верующих российских религиозных объединений. Если в нашем народе не остынет стремление помогать нашим братьям и сестрам, а я глубоко убежден, что оно не остынет, то работа будет продолжаться", — сказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" руководитель секретариата по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан.

По его словам, в ноябре прошлого года был учрежден специальный межрелигиозный фонд для осуществления сбора средств. Он отметил, что действует фонд прозрачно, правильно проводит все финансовые и логистические процедуры.

Теги:
Сирия, Россия



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