Власти Оренбурга выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших в Ан-148

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Власти Оренбургской области в пятницу начали выплаты материальной помощи в размере 1 миллиона рублей семьям погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.
"В пятницу правительство региона начало осуществлять выплаты семьям погибших при крушении Ан-148. Средства направляются из резервного фонда", — сообщает пресс-служба губернатора области.
По данным ведомства, по миллиону рублей уже выплатили двум семьям. До конца дня материальную помощь получат еще две семьи. Уточняется, что выплаты материальной помощи производятся по мере готовности необходимых документов.
Сразу после трагедии по многочисленным просьбам оренбуржцев был открыт благотворительный счет для сбора пожертвований семьям погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.
Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.