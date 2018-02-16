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Цветы в память о погибших при крушении самолета Ан-148

Власти Оренбурга выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших в Ан-148

© Sputnik/ Николай Журавлев
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Тема:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (15)
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Деньги выплачиваются из специально созданного фонда, который пополняется за счет пожертвований местных предприятий, банков и жителей соседних областей

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Власти Оренбургской области в пятницу начали выплаты материальной помощи в размере 1 миллиона рублей семьям погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.

"В пятницу правительство региона начало осуществлять выплаты семьям погибших при крушении Ан-148. Средства направляются из резервного фонда", — сообщает пресс-служба губернатора области.

По данным ведомства, по миллиону рублей уже выплатили двум семьям. До конца дня материальную помощь получат еще две семьи. Уточняется, что выплаты материальной помощи производятся по мере готовности необходимых документов.

Сразу после трагедии по многочисленным просьбам оренбуржцев был открыт благотворительный счет для сбора пожертвований семьям погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.

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В специальный фонд помощи поступают деньги от трудовых коллективов и жителей практически всех регионов страны. Среди жертвователей Банк Оренбург, компании "Жилкомсервис", "Оренбургские пуховницы", "Элекон", "Верифис", "ЦБИ Центрур", Южно-Уральский механический завод, Комбинат детского питания, правительство Оренбургской области, администрация Оренбургского района, администрация Кемеровской области, жители Оренбургской, Красноярской, Ленинградской, Челябинской, Свердловской, Рязанской, Кемеровской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Мордовия и многие другие.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

Тема:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (15)
Теги:
Ан-148, катастрофа, крушение самолета, Крушение, Россия



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