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Президент Украины П. Порошенко

Глава Украины мечтает запретить российский флаг во всем мире

© Sputnik/ Михаил Маркив
В мире
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Российский флаг не должен развеваться нигде, заявил Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко призвал запретить флаг России по всему миру.

Как сообщает пресс-служба главы Украины, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко отметил, что в нынешней политике Москвы "нет места честной игре", и именно поэтому российский флаг не развевается на Олимпийских играх в Пхенчхане.

"Я бы сказал даже больше: российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать Всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши (украинские — прим.ред.) символы", — объяснил Петр Порошенко.

Украинские власти регулярно обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.

 

 

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Теги:
Петр Порошенко, Россия, Украина, Политика



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