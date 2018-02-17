Глава Украины мечтает запретить российский флаг во всем мире

Российский флаг не должен развеваться нигде, заявил Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко призвал запретить флаг России по всему миру.

Как сообщает пресс-служба главы Украины, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко отметил, что в нынешней политике Москвы "нет места честной игре", и именно поэтому российский флаг не развевается на Олимпийских играх в Пхенчхане.

"Я бы сказал даже больше: российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать Всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши (украинские — прим.ред.) символы", — объяснил Петр Порошенко.

Украинские власти регулярно обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.