Около 300 американцев призвали чиновников ужесточить контроль за оружием

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Около 300 американцев в субботу приняли участие в акции протеста перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) с требованием усилить контроль за оборотом оружия после трагедии в школе Флориды, сообщает РИА Новости со ссылкой на газета Washington Post.

Associated Press Исключенный ученик устроил стрельбу в школе во Флориде

Стрельба произошла 14 февраля в школе в Паркленде в 60 километрах к северу от Майами, ее жертвами стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.

По данным газеты, протестующие собрались перед зданием Национальной стрелковой ассоциации США в городе Фэрфакс штата Виргиния. Жители города вышли с плакатами "Хватит", "NRA покупает конгресс", "Стыдно. Стыдно" и призывами сместить с должности чиновников, которые выступают против более строгих мер контроля за оружием.