Около 300 американцев призвали чиновников ужесточить контроль за оружием

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Около 300 американцев в субботу приняли участие в акции протеста перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) с требованием усилить контроль за оборотом оружия после трагедии в школе Флориды, сообщает РИА Новости со ссылкой на газета Washington Post.
По данным газеты, протестующие собрались перед зданием Национальной стрелковой ассоциации США в городе Фэрфакс штата Виргиния. Жители города вышли с плакатами "Хватит", "NRA покупает конгресс", "Стыдно. Стыдно" и призывами сместить с должности чиновников, которые выступают против более строгих мер контроля за оружием.