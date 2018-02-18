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Силуэт самолета А320 на фоне луны

При крушении самолета в Иране погибли 66 человек

© Foto: Sebastien Lebrigand
В мире
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На борту лайнера находились шесть членов экипажа и 60 пассажиров, среди них был один ребенок

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Жертвами авиакатастрофы в центральной части Ирана стали 66 человек, сообщает агентство ISNA со ссылкой на иранскую авиакомпанию Aseman Airlines.

Пассажирский самолет Aseman Airlines, который следовал из Тегерана в Ясудж, рухнул в воскресенье в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан.

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"На борту этого самолета находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа, которые, к сожалению, все погибли", — цитирует агентство заявление компании.

В сообщении уточняется, что среди пассажиров был один ребенок.

В прошлое воскресенье в Подмосковье разбился самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва — Орск. Авиакатастрофа унесла жизни 71 человека. По предварительной версии экспертов, трагедия произошла из-за неверных данных о скорости на индикаторах пилотов, что в свою очередь, было связано с обледенением приемников полного давления при выключенных системах их обогрева.

Теги:
Авиакатастрофа, Иран



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