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Женщина в чадре.

Саудовским женщинам разрешили заниматься коммерцией

© Sputnik/ Дмитрий Коробейников
В мире
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Согласно решению властей Королевства, женщинам разрешено открывать собственный бизнес без согласия мужчин

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Женщинам в Саудовской Аравии разрешили открывать свой бизнес без разрешения их мужей или мужчин-опекунов, сообщает Arab News со ссылкой на данные Министерства коммерции и инвестиций королевства.

Теперь женщины могут подавать документы на регистрацию фирмы без разрешения мужчин. Местные власти больше не будут его требовать.

Отметим, что ранее представительницы слабого пола обязаны были предоставить согласие мужчины, брата или отца, прежде чем подать документы в государственные структуры и записаться в учебные заведения.

Саудовская женщина за рулем
© AP Photo/ Hasan Jamali
Первый автосалон для женщин открылся в Саудовской Аравии
Ранее Генеральная прокуратура Саудовской Аравии объявила о наборе женщин в следователи. В ведомстве отметили, что подать заявления для работы в прокуратуре могут женщины с саудовским подданством, имеющие университетское образование.

Кроме того, начиная с июня в Королевстве вступает в силу отмена запрета вождения автомобилей для женщин.




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