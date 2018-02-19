СМИ указывают на причастность боевиков ИГ к атаке на прихожан храма в Кизляре

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Агентство Рейтер сообщает, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) взяла ответственность за убийство прихожан храма в дагестанском Кизляре, передает РИА Новости.
Отмечается, что ресурс не представил доказательств этой информации.
Инцидент произошёл у храма Георгия Победоносца на Советской улице в то время, как прихожане начали расходиться после богослужения.
Нападение совершил 22-летний уроженец Дагестана Халил Халилов. Он был уничтожен на месте.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".