СМИ указывают на причастность боевиков ИГ к атаке на прихожан храма в Кизляре

Агентство Рейтер сообщило, что организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за убийство в Кизляре, однако доказательств причастности к атаке представлено не было

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Агентство Рейтер сообщает, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) взяла ответственность за убийство прихожан храма в дагестанском Кизляре, передает РИА Новости.

Отмечается, что ресурс не представил доказательств этой информации.

Напомним, в воскресенье 18 февраля мужчина расстрелял из охотничьего ружья прихожан церкви в Кизляре. Погибли пять женщин, еще четыре человека получили ранения.

Инцидент произошёл у храма Георгия Победоносца на Советской улице в то время, как прихожане начали расходиться после богослужения.

Нападение совершил 22-летний уроженец Дагестана Халил Халилов. Он был уничтожен на месте.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".