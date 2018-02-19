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Трансгендер в Пакистане

Трансгендеров впервые отправят на хадж в Саудовскую Аравию

ASIF HASSAN / AFP
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Мальчики-трансгендеры из Пакистана отправятся в Саудовскую Аравию в качестве волонтеров

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Трансгендеры из Пакистана впервые в истории страны отправятся на хадж в Саудовскую Аравию, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на NDTV.

Издание указывает, что по меньшей мере два или три трансгендера наравне с другими войдут в группу волонтеров, состоящую из более чем 150 человек.

Комиссар бойскаутского движения в провинции Синд Атиф Амин Хусейн объяснил, что сначала они пройдут отбор, который включает в себя физическую подготовку и тестирование. После этого список прошедших данный этап молодых людей отправится в Министерство по делам религий и межконфессиональной гармонии для окончательного утверждения.

Архивное фото работы с документами при пересечении границы
© Sputnik/ Andrey Alexandrov
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В настоящее время около 40 трансгендеров Синда уже вошли в состав пакистанской ассоциации бойскаутов.

В июне прошлого года Пакистан впервые выдал заграничный паспорт активистке движения транссексуалов, в котором в графе пол было указано "Х".

Напомним, ранее пакистанские священники выпустили фетву, которая разрешает браки с трансгендерами.

В соответствии с документом, трансгендер, "имеющий визуально различимые признаки мужчины", может жениться на женщине или на трансгендере, "имеющем визуально различимые признаки женщины", и наоборот. При этом трансгендер, "имеющий визуально различимые признаки обоих полов", не может вступать брак с кем-либо.

Трансгендерность — несовпадение гендерной идентичности человека с зарегистрированным при рождении полом.

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Теги:
Саудовская Аравия, Пакистан



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