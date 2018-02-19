Россия направила ноты протеста за погром здания Россотрудничества в Киеве

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призывает вмешаться ОБСЕ после того, как около тридцати представителей радикальных организаций в субботу устроили погром в здании Россотрудничества в Киеве

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Россия требует установить и превлечь всех виновных к ответственности при нападениях на здание Россотрудничества в Киеве.

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"Надеемся на реакцию ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеи. Рассчитываю, что в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ не будет двойных стандартов", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой Национального совета Швейцарии Домиником де Бюманом.

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Володин напомнил, что "в прошлом году после нападения в Киеве на российские банки Государственная дума выступила с заявлением и призывом к своим коллегам, в том числе европейским парламентариям, отреагировать на эту варварскую акцию".

"Ответа от ПА ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, не последовало. Сейчас повторяется ситуация в связи с нападением на здание Россотрудничества в Киеве", — указал глава нижней палаты парламента, пишет РИА Новости.

Володин также считает важным "дать серьезную оценку шагам украинских властей по ущемлению законных прав национальных меньшинств, в частности в вопросах использования родных языков".

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"Это вызывает обоснованную критику, в том числе со стороны западных стран", — отметил спикер Госдумы.

В субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром. По словам руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константина Воробьева, радикалы причинили значительный материальный ущерб.