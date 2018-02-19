Россия направила ноты протеста за погром здания Россотрудничества в Киеве

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Россия требует установить и превлечь всех виновных к ответственности при нападениях на здание Россотрудничества в Киеве.
Временный поверенный в делах Украины в Москве вызван в МИД, ему объявлен решительный протест.
"Надеемся на реакцию ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеи. Рассчитываю, что в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ не будет двойных стандартов", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой Национального совета Швейцарии Домиником де Бюманом.
"Ответа от ПА ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, не последовало. Сейчас повторяется ситуация в связи с нападением на здание Россотрудничества в Киеве", — указал глава нижней палаты парламента, пишет РИА Новости.
Володин также считает важным "дать серьезную оценку шагам украинских властей по ущемлению законных прав национальных меньшинств, в частности в вопросах использования родных языков".
В субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром. По словам руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константина Воробьева, радикалы причинили значительный материальный ущерб.