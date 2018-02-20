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Проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике

Нурсултан Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на основе латиницы

© sputnik Болат Шайхинов
В мире
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Утвержденный главой государства новый алфавит также содержит 32 буквы, в нем отсутствуют апострофы, введены новые диакритические знаки и диграфы (sh, ch)

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латинскую графику, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В октябре 2017 года Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.

Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв, но в нем широко использовались апострофы, что, по мнению многих специалистов и простых граждан, затрудняло чтение и письмо.

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Утвержденный главой государства новый алфавит также содержит 32 буквы, в нем отсутствуют апострофы, введены новые диакритические знаки и диграфы (sh, ch).

До 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв.

Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков".

В 2021-2023 годах планируется приступить к выдаче паспортов, удостоверений личности и других документов на государственном языке на основе латинской графики.

На 2024-2025 годы запланирован поэтапный перевод делопроизводства местных властей, государственных СМИ и государственных печатных изданий на латинскую графику.

Теги:
Нурсултан Назарбаев, Казахстан



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