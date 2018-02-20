В Хабаровске осуждены организаторы незаконного канала миграции граждан СНГ

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Хабаровске трое мужчин получили тюремные сроки за организацию канала незаконной миграции граждан стран СНГ в Россию.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регионального управления ФСБ России.
Под прикрытием этой организации осужденные искали иностранцев, незаконно находящихся в России и нуждающихся в легализации, говорится в сообщении. После этого они за плату проставляли в паспорта мигрантов поддельные оттиски дата-штампов о пересечении российской границы и оформляли подложные миграционные карты, сообщает ФСБ.
Деятельность группы была выявлена и пресечена на ранней стадии. В феврале 2017 года все трое, в том числе председатель "Центра культурно-социальной адаптации", были задержаны. Расследование вел следственный отдел регионального ФСБ.
"Решением Железнодорожного районного суда трое жителей Хабаровска признаны виновными по статье "Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан". Суд приговорил одного из осужденных к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Еще двое его соучастников приговорены к трем годам лишения свободы условно", — говорится в сообщении.
Все участники схемы признали свою вину. Приговоры вступили в законную силу.