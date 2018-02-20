В Хабаровске осуждены организаторы незаконного канала миграции граждан СНГ

Осужденные за плату проставляли в паспорта мигрантов поддельные оттиски дата-штампов о пересечении российской границы и оформляли подложные миграционные карты

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Хабаровске трое мужчин получили тюремные сроки за организацию канала незаконной миграции граждан стран СНГ в Россию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регионального управления ФСБ России.

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В 2016 году осужденные организовали канал незаконной миграции в Россию граждан других стран СНГ, а для легального прикрытия они использовали возможности автономной некоммерческой организации "Центр культурно-социальной адаптации", призванной оказывать помощь иностранцам по интеграции в российское общество.

Под прикрытием этой организации осужденные искали иностранцев, незаконно находящихся в России и нуждающихся в легализации, говорится в сообщении. После этого они за плату проставляли в паспорта мигрантов поддельные оттиски дата-штампов о пересечении российской границы и оформляли подложные миграционные карты, сообщает ФСБ.

Деятельность группы была выявлена и пресечена на ранней стадии. В феврале 2017 года все трое, в том числе председатель "Центра культурно-социальной адаптации", были задержаны. Расследование вел следственный отдел регионального ФСБ.

"Решением Железнодорожного районного суда трое жителей Хабаровска признаны виновными по статье "Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан". Суд приговорил одного из осужденных к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Еще двое его соучастников приговорены к трем годам лишения свободы условно", — говорится в сообщении.

Все участники схемы признали свою вину. Приговоры вступили в законную силу.

