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Мужчина держит наручники

Девяносто спонсоров терроризма выявили в СНГ в ходе операции "Барьер"

Sputnik / Владимир Федоренко
В мире
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Также благодаря партнерам из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана поймано 26 лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений террористической направленности

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Сведения АТЦ СНГ позволили в ходе проведения операции "Барьер-2017" задержать 9 и выявить 90 лиц, причастных к финансированию терроризма, заявил руководитель Антитеррористического центра государств — участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ) генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

"В ходе операции "Барьер" на основании предоставляемых АТЦ СНГ сведений о лицах, разыскиваемых за совершение преступлений террористического характера и наемничество, в 2017 году задержано 9 и выявлено 90 лиц, причастных к финансированию терроризма", — сказал Новиков в ходе проведения совещания руководителей национальных антитеррористических центров государств — участников СНГ.

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Он добавил, что по итогам операции "Трал-Антитеррор-Идентификация", организованной АТЦ СНГ совместно с партнерами из пенитенциарных служб Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, "в 2017 году установлено местонахождение 26 лиц, разыскиваемых за совершение преступлений террористической направленности", пишет РИА Новости.

"АТЦ СНГ во взаимодействии с Советом руководителей подразделений финансовых разведок, Советом командующих пограничными войсками, Советом руководителей пенитенциарных служб государств — участников СНГ в 2017 году проведен комплекс мероприятий по обеспечению эффективности межгосударственного розыска лиц, совершивших террористические преступления и скрывающихся от уголовного преследования", — отметил Новиков.

Теги:
Борьба с терроризмом, АТЦ, СНГ



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