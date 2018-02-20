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Владимир Путин

Владимир Путин зачитает послание Федеральному собранию 1 марта

Sputnik
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Ранее Владимир Путин встречался с доверенными лицами, которых у него 50 человек; сопредседатель избирательного штаба надеется, что он учтет все пожелания

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Александр Румянцев рассчитывает, что кандидат в своем послании Федеральному собранию учтет все рекомендации, которые собрали для него от избирателей доверенные лица.

"Владимир Путин готовит послание Федеральному собранию как кандидат на пост президента. Выступление состоится 1 марта. Он обещал, что вложит в послание все наши рекомендации", — сказал Румянцев РИА Новости.

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Он добавил, что 29 января Путин встречался со своими доверенными лицами, которых у него почти 50 человек, поэтому они разделены на восемь групп. Румянцев возглавляет группу, состоящую в основном из врачей и курирующую медицинскую и социальную отрасль. На этой встрече группа Румянцева передала кандидату в президенты рекомендации, выделив из них три главные: строительство многопрофильных детских больниц, детских онкологических диспансеров и развитие цифровой медицины.

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Румянцев считает, что Путин много сделал для развития медицины в стране. Например, он поддержал инициативу о строительстве инновационного центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, который является самой крупной клиникой в Европе по лечению онкологических заболеваний у детей, 4 года назад в России создан центр реабилитации детей, перенесших раковое заболевание, а в мае 2017 года в стране открыто отделение для детей, которые перенесли рак на первом году жизни.

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Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

Теги:
выборы, Владимир Путин, Россия



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