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Посол Турции в Узбекистане: Анкара сообщит Москве о ходе операции в Сирии

© Flicrk / Cristian Bortes
В мире
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Москва в связи с ситуацией в Африне призывает все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Анкара будет информировать Москву о дальнейшем ходе своей операции в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Турции в Узбекистане Ахмета Башара Шена.

"Мы очень близко работаем в процессе "Астана". И ко всему этому вчера наш президент (Тайип) Эрдоган проинформировал господина (Владимира) Путина, президента России, по последним изменениям по данному вопросу. С самого начала данной операции наш президент всегда информировал президента России, и я не думаю, что такое отношение к вопросу поменяется, то есть мы всегда будем информировать вас", — сказал он на брифинге в посольстве, посвященном ходу проведения операции "Оливковая ветвь".

Турецкая военная операция в Сирии
РИА Новости
Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что этот город является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Теги:
Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Турция, Сирия, Узбекистан, Россия, Международная политика, Вооруженный конфликт



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