Также начинается строительство афганского участка газопровода ТАПИ, к которому ранее глава Туркменистана предлагал присоединиться Узбекистану
Мосгордума готовит соответствующие поправки в законопроект, который вынесет на обсуждение уже в весеннюю сессию
На портале конкурса уже находится около 2000 работ от молодых фоторепортеров из более чем 50 стран мира
Большинство респондентов из Германии, Великобритании и Франции отрицательно ответили на вопрос о том, является ли Россия частью Европы
По предварительной версии, в комнате, где пекут хлеб, по неизвестным причинам произошла утечка газа, который затем вспыхнул.
Политик не советует женщинам слишком сильно жать руку мужчине, чтобы не отпугнуть его
Такие военно-полицейские операции служат международным щитом для тех угроз, которые могут способствовать обострению ситуации в Центрально-Азиатском регионе