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Военнослужащий вооруженных сил Узбекистана

Спецслужбы шести стран СНГ проведут совместные антитеррористические учения

© Sputnik/ Александр Кряжев
В мире
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Такие военно-полицейские операции служат международным щитом для тех угроз, которые могут способствовать обострению ситуации в Центрально-Азиатском регионе

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Совместные антитеррористические учения пройдут в августе-сентябре в шести государствах СНГ.

Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков, передает РИА Новости.

Заключительный этап состоится в Кыргызстане.

"В августе-сентябре текущего года учения будут проходить на территории шести государств. Будут проходить в два этапа. Основная часть заключительного этапа учений будет проходить на территории Кыргызской Республики", — сказал Новиков.

Он отметил, что "мы второй год уже отрабатываем так называемые военно-полицейские операции, которые будут международным щитом для тех угроз, которые могут способствовать обострению ситуации в Центрально-Азиатском регионе".

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Теги:
СНГ, Вооруженные силы



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