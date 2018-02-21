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Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони рассказал, как быстрее выйти замуж

© Sputnik/ Алексей Витвицкий
В мире
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Политик не советует женщинам слишком сильно жать руку мужчине, чтобы не отпугнуть его

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони рассказал одной из британских журналисток, как быстрее распрощаться с холостяцкой жизнью.

Испытав на себе довольно крепкое рукопожатие корреспондентки, политик отметил, что именно это и является причиной того, что женщина до сих пор не замужем, передает РИА Новости.

"Не жми руку так сильно! Иначе про тебя скажут "эта меня побьет", и никто замуж тебя не возьмет", — сказал 81-летний политик на прощание корреспондентке британской телерадиокорпорации Би-би-си.

Видео их разговора Би-би-си опубликовала на своем сайте.

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Журналистка возразила: "Я думала, что решительное рукопожатие лучше".

"Ты замужем? Нет? Видишь, теперь будешь знать. Значит, это была самая важная встреча в твоей жизни", — заключил Берлускони.

Чувство юмора не покидает Берлускони всю его многолетнюю политическую карьеру. Одной из известнейших шуток, принадлежавших ему, можно по праву считать фразу, сказанную в 2008 году о Бараке Обаме. Вскоре после избрания того президентом США итальянский политик назвал его "загорелым".

В прошлом году Берлускони признался, что в президенте США Дональде Трампе ему больше всего нравится его жена Меланья, а президента Франции Эммануэля Макрона Берлускони назвал "красивым парнем с красивой мамой, которая водит его под ручку", намекая на возраст его супруги.

Теги:
Сильвио Берлускони, Италия, Политика



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