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Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы

Россию считают частью Европы только жители Польши

© Sputnik/ Владимир Сергеев
В мире
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Большинство респондентов из Германии, Великобритании и Франции отрицательно ответили на вопрос о том, является ли Россия частью Европы

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Жители Франции, Германии и Великобритании не считают Россию Европой, в отличие от жителей Польши, следует из данных опроса Sputnik.Мнения.

На вопрос "Является ли Россия частью Европы" 65% респондентов из Франции ответили отрицательно. Аналогичного мнения придерживаются 52% опрошенных британцев и 46% участников исследования из Германии.

Является ли Россия частью Европы
Sputnik
Является ли Россия частью Европы

Только в Польше значительная часть респондентов — 77% — уверены, что Россия относится к Европе.

Участники опроса в возрасте от 35 лет, а также люди с высоким уровнем образования чаще считают Россию частью Европы.

Опрос с 20 по 27 сентября 2017 года провела IFop — старейшая во Франции компания, занимающаяся исследованиями общественного мнения. В нем приняли участие 3228 респондентов старше 18 лет.

 

Теги:
Евросоюз, Польша, Германия, Франция, Россия, Международная политика, Социология



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