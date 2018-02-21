Конкурс имени Стенина расширил географию участников

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Молодые фоторепортеры из Саудовской Аравии, Мьянмы, Коста-Рики и Руанды впервые приняли участие в конкурсе имени Андрея Стенина, организованном МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. На суд жюри они представили стильные монохромные портреты, яркие образцы природной макрофотографии и ландшафтной съемки, картины национальных праздников. Номинации "Моя планета" и "Главные новости" по-прежнему сохраняют лидерство по числу поданных в них фотографий.
Прием заявок продолжается на портале конкурса stenincontest.ru, в активе которого уже находится около 2000 работ от молодых фоторепортеров из более чем 50 стран мира.
До завершения приема заявок на конкурс осталось чуть более недели — до 28 февраля в нем могут принять участие фоторепортеры всего мира в возрасте от 18 до 33 лет. Конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2017 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста (МККК).
Информационное агентство и радио Sputnik является международным информационным партнером конкурса.