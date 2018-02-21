В России могут усилить наказание за пособничество нелегальной миграции

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Московская городская дума намерена разработать и внести на рассмотрение в Госдуму предложения об усилении ответственности за пособничество нелегальной миграции.
По его словам, МВД по городу Москве проводит огромную работу, направленную на выявление фактов организации незаконной миграции и фиктивной постановки иностранцев на учет на территории города.
"В развитие этой проблемы хочу отметить, что в весеннюю сессию мы планируем обсудить законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за пособничество в организации незаконного въезда, пребывания или транзита через территорию РФ иностранных граждан или лиц без гражданства", — сказал Шапошников.
Спикер Мосгордумы выразил уверенность в том, что депутаты смогут выработать предложения, которые позволят сделать работу по привлечению к ответственности лиц, занимающихся организацией нелегальной миграции, более эффективной.