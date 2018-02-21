В России могут усилить наказание за пособничество нелегальной миграции

Мосгордума готовит соответствующие поправки в законопроект, который вынесет на обсуждение уже в весеннюю сессию

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Московская городская дума намерена разработать и внести на рассмотрение в Госдуму предложения об усилении ответственности за пособничество нелегальной миграции.

© Sputnik/ Евгений Одиноков В Хабаровске осуждены организаторы незаконного канала миграции граждан СНГ

Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает РИА Новости.

По его словам, МВД по городу Москве проводит огромную работу, направленную на выявление фактов организации незаконной миграции и фиктивной постановки иностранцев на учет на территории города.

"В развитие этой проблемы хочу отметить, что в весеннюю сессию мы планируем обсудить законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за пособничество в организации незаконного въезда, пребывания или транзита через территорию РФ иностранных граждан или лиц без гражданства", — сказал Шапошников.

Спикер Мосгордумы выразил уверенность в том, что депутаты смогут выработать предложения, которые позволят сделать работу по привлечению к ответственности лиц, занимающихся организацией нелегальной миграции, более эффективной.