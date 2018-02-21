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Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра

В России могут усилить наказание за пособничество нелегальной миграции

© Sputnik/ Евгений Одиноков
В мире
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Мосгордума готовит соответствующие поправки в законопроект, который вынесет на обсуждение уже в весеннюю сессию

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Московская городская дума намерена разработать и внести на рассмотрение в Госдуму предложения об усилении ответственности за пособничество нелегальной миграции.

Преступник за решеткой
© Sputnik/ Евгений Одиноков
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Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает РИА Новости.

По его словам, МВД по городу Москве проводит огромную работу, направленную на выявление фактов организации незаконной миграции и фиктивной постановки иностранцев на учет на территории города.

"В развитие этой проблемы хочу отметить, что в весеннюю сессию мы планируем обсудить законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за пособничество в организации незаконного въезда, пребывания или транзита через территорию РФ иностранных граждан или лиц без гражданства", — сказал Шапошников.

Спикер Мосгордумы выразил уверенность в том, что депутаты смогут выработать предложения, которые позволят сделать работу по привлечению к ответственности лиц, занимающихся организацией нелегальной миграции, более эффективной.

Теги:
Московская городская дума, Москва, Россия



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