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Флаг Туркмении в Ашхабаде

В Туркменистане открывается новый аэропорт

© Sputnik/ Сергей Субботин
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Также начинается строительство афганского участка газопровода ТАПИ, к которому ранее глава Туркменистана предлагал присоединиться Узбекистану

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Туркменабате будет сдан в эксплуатацию новый международный аэропорт 23 февраля.

Также в Туркменистане состоятся торжественные мероприятия, связанные с запуском строительства афганского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), закладкой линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, оптико-волоконной линии связи Туркменистан-Афганистан-Пакистан и открытием новой железной дороги по маршруту Серхетабат-Тургунди.

Машина компании Узбекнефтегаз
DENIS SINYAKOV / AFP
Узбекистан изучает возможности присоединения к ТАПИ
Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил премьер-министру Узбекистана Абдулле Арипову принять участие в проекте газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Кроме того, Бердымухамедов пригласил Узбекистан присоединиться к разработке нефтегазовых месторождений на шельфе Каспия.

Ранее заявлялось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручение компании "Узбекнефтегаз" проработать вопрос участия в ТАПИ.

Напомним, газопровод ТАПИ с пропускной способностью 33 миллиарда кубометров газа в год должен связать месторождение Галкыныш на юге Туркменистана и населенный пункт Фазилка на границе Индии и Пакистана.

Теги:
аэропорт, ТАПИ, Туркменистан



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