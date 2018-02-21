В Туркменистане открывается новый аэропорт

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Туркменабате будет сдан в эксплуатацию новый международный аэропорт 23 февраля.
Также в Туркменистане состоятся торжественные мероприятия, связанные с запуском строительства афганского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), закладкой линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, оптико-волоконной линии связи Туркменистан-Афганистан-Пакистан и открытием новой железной дороги по маршруту Серхетабат-Тургунди.
Кроме того, Бердымухамедов пригласил Узбекистан присоединиться к разработке нефтегазовых месторождений на шельфе Каспия.
Ранее заявлялось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручение компании "Узбекнефтегаз" проработать вопрос участия в ТАПИ.
Напомним, газопровод ТАПИ с пропускной способностью 33 миллиарда кубометров газа в год должен связать месторождение Галкыныш на юге Туркменистана и населенный пункт Фазилка на границе Индии и Пакистана.