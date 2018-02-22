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Президент РФ В. Путин посетил торжественный вечер, посвящённый Дню защитника Отечества

Главы силовых ведомств стран СНГ прибыли на праздничный вечер с Путиным

© Sputnik/ Михаил Климентьев
В мире
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Президент России поздравил руководителей оборонных ведомств с наступающим праздником и выразил надежду, что они успеют ознакомиться в работой Минобороны во время своего визита в Москву

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, отметил ценность доверия между странами в военном деле.

Во встрече с российским президентом приняли участие главы и заместители руководителей оборонных ведомств Узбекистана, Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Беларуси, Азербайджана и Кыргызстана. С российской стороны в мероприятии участвовал также министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"У вас, как у людей в погонах, особое отношение к оружию, к армии, ко всей силовой составляющей государства. Вы как никто другой понимаете, насколько бережно нужно к этому относиться и как высоко ценится доверие в такой чувствительной области, как военное дело", — сказал Путин.

Президент поздравил участников встречи с приближающимся праздником и пожелал им, их сослуживцам и народам стран всего самого лучшего и успехов в обеспечении безопасности государств, передает пресс-служба Кремля.

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Путин выразил надежду, что участники встречи во время визита в Москву успеют познакомиться с работой Минобороны России. По его словам, главе российского оборонного ведомства Сергею Шойгу "есть, о чем рассказать" своим зарубежным коллегам.

"У нас создан Национальный центр обороны страны — высокотехнологичная, удобная структура для управления Вооруженными силами, да и вообще государством в особых условиях. Надеюсь, этот опыт тоже может быть использован в ваших армиях", — отметил глава государства.

Теги:
день защитника Отечества, торжественный вечер, Владимир Путин, СНГ, Узбекистан, Россия



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