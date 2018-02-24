В Сирию прибыли еще два российских Су-57 – Пентагон не против

Представитель Пентагона Эрик Пахон отметил, что США не рассматривают российские истребители как угрозу для своих военных операций в Сирии

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. На авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли еще два российских истребителя пятого поколения Су-57. Информацию об этом распространил ранее один из пользователей Сети, передает РИА Новости.

Сейчас самолеты проходят стадию летных испытаний и пока не приняты на вооружение ВС РФ.

New photos showing the additional 2 Russian Su-57 escorted by #RuAF Su-30SM

landing today in the Russian Air Force base in #Khmemeim #Syria



And a photo for the RuAF A-50U #41 Red landing at the AB after a combat mission. pic.twitter.com/FIV8xcpeuJ — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 23 февраля 2018 г.

​Как заявил глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев, появление Су-57 в Сирии может стать сдерживающими фактором для самолетов сопредельных государств, которые периодически залетают на территорию страны.

В свою очередь, представитель Пентагона Эрик Пахон отметил, что США не рассматривают российские истребители как угрозу для своих военных операций в Сирии.

"Мы не считаем, что эти истребители станут угрозой для наших операций в Сирии, и продолжим их должным образом", — сказал американский военный.

Он добавил, однако, что развертывание истребителей пятого поколения в Сирии противоречило бы заявлениям России об уменьшении своего контингента.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС РФ в 2019 году.