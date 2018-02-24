15:07 24 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Истребители, архивное фото

В Сирию прибыли еще два российских Су-57 – Пентагон не против

© Sputnik/ Виталий Аньков
В мире
Получить короткую ссылку
133 0 0

Представитель Пентагона Эрик Пахон отметил, что США не рассматривают российские истребители как угрозу для своих военных операций в Сирии

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. На авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли еще два российских истребителя пятого поколения Су-57. Информацию об этом распространил ранее один из пользователей Сети, передает РИА Новости.

Сейчас самолеты проходят стадию летных испытаний и пока не приняты на вооружение ВС РФ.

​Как заявил глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев, появление Су-57 в Сирии может стать сдерживающими фактором для самолетов сопредельных государств, которые периодически залетают на территорию страны.

В свою очередь, представитель Пентагона Эрик Пахон отметил, что США не рассматривают российские истребители как угрозу для своих военных операций в Сирии.

"Мы не считаем, что эти истребители станут угрозой для наших операций в Сирии, и продолжим их должным образом", — сказал американский военный.

Он добавил, однако, что развертывание истребителей пятого поколения в Сирии противоречило бы заявлениям России об уменьшении своего контингента.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС РФ в 2019 году.

Теги:
Сирия, США, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Уголь
    Даешь стране угля!

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото
    Кто виноват и что делать?

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Врач в больнице, архивное фото
    "Мучная" смерть

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

  • Сейсмографы
    Дрожь земли

    На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.

  • Дом Артема Грудинина в элитном поселке Сели
    Сыновний дом

    Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.

  • Флаги Литвы и Украины, архивное фото
    Щит Европы

    Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".

  • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры
    Транспортная перезагрузка

    Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?

  • Керсти Кальюлайд
    Нашли время

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.

  • Дмитрий Медоев принял группу альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры
    Хорошие у вас горы!

    Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.

  • Уголь
    Даешь стране угля!

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото
    Кто виноват и что делать?

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Врач в больнице, архивное фото
    "Мучная" смерть

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Советская научно-исследовательская дрейфующая станция Северный полюс-22
История дрейфующих полярных станций " Северный полюс"
Камилов: военного решения ситуации в Афганистане нет
Камилов раскрыл детали предстоящей встречи по Афганистану в Ташкенте
Кем не могут работать мигранты в России
Кем и где мигранты не могут работать в России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054