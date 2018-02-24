В детской одежде кыргызского производства обнаружен яд

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В детской одежде кыргызского производства обнаружен формальдегид. Об этом сообщили санитарные врачи Караганды, сообщает Sputnik Казахстан.

Формальдегид был обнаружен в пеленках, распашонках и кофточках, маркированных надписью "Сделано в Кыргызстане".

Специалисты департамента охраны общественного здоровья обошли с проверками все крупные торговые точки города. Ядовитые вещи нашли как на стихийных рынках, так и в магазинах.

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В сообщении телеканала "Астана" указывается, что в настоящее время товар изъят, а продавцы оштрафованы на почти 200 миллионов тенге.Санитарные врачи советуют при покупке одежды спрашивать в магазине сертификат соответствия качества и обращать внимание на состав и маркировку товаров. А еще лучше вещь понюхать. Так как на вид формальдегид бесцветен, но его выдает резкий запах.

По словам заместителя начальника департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Юрия Залыгина, большая часть продукции была завезена с рынков городов Алматы и Бишкека.

Формальдегид — это яд. Он может впитываться в организм человека и приводить к негативным последствиям.