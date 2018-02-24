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Президент США Дональд Трамп

Трамп назвал прибывающих в США мигрантов пригретой на груди змеей

REUTERS / Carlos Barria
В мире
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Глава Америки посетовал, что США радушно принимает мигрантов, однако те совершают преступления

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп сравнил прибывающих в страну иммигрантов с пригретой на груди змеей, передает РИА Новости.

В пятницу Трамп выступил на ежегодной конференции консерваторов в Вашингтоне. В ходе своей речи он отметил, что ему нужны "работающие и любящие" Америку люди.

"Я хочу, чтобы в эту страну приезжали великие люди, и не хочу, чтобы они приезжали так, как они делают это сейчас, я хочу людей, которые делают вклад (в развитие нашей страны)", — заявил Трамп.

Он привел ряд примеров, как американцы становились жертвами преступлений, совершенных незаконными мигрантами. Затем президент вынул из нагрудного кармана листок и обратился к залу: "Это называется "змея", и подумайте об этом в контексте иммиграции".

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Затем глава Америки зачитал стихотворение, в котором говорилось о "доброй женщине", нашедшей на улице замерзающую змею. Женщина, согласно повествованию, пригрела, накормила медом и молоком змею, однако та впоследствии укусила ее.

"Я спасла тебя! И ты укусила меня. Твой укус ядовит, и теперь я умру", — прочел, срываясь на крик Трамп. "Замолчи, женщина, беря меня, ты знала, что я — змея!", — завершил чтение Трамп под ликование толпы.

Выдержав долгую паузу, он резюмировал: "Народ — это то, что мы делаем с нашей страной, мы принимаем людей и потом имеем проблемы".
Иммиграционная реформа была одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Для предотвращения прибытия незаконных мигрантов из Мексики он обещает построить стену на границе с этой страной.

Теги:
Дональд Трамп, США



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