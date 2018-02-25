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Лимоны

Чай с лимоном и фруктовые соки признали опасными для человека

Sputnik
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Употребление фруктовых чаев и кислых напитков приводит к эрозии зубов

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Чай с лимоном и кислые напитки вроде ароматизированной воды вредны для человека.

К такому выводу пришли специалисты из Королевского колледжа Лондона, пишут "Известия" со ссылкой на BBC News.

Кулинар и публицист Данияр Деркембаев
© ото / Alma Karsymbek
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Причина в том, что такие напитки наносят вред зубной эмали.

Также в список "опасных" для эмали жидкостей попали фруктовые соки, диетические напитки и напитки с обильным содержанием сахара.

По данным ученых, к умеренной или сильной эрозии зубов особенно склонны люди, которые дважды в день между приемами пищи выпивали воду с ломтиком лимона.

"Если в обеденное время вы съедите яблоко в качестве закуски, попробуйте не употреблять ничего кислого вечером. Если вечером вы выпьете бокал вина, то утром не пейте фруктовый чай", — сообщили исследователи.

По их словам, для того, чтобы обезопасить себя, необходимо просто сбалансировать напитки и закуски в рационе.




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