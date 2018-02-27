Сбербанк запустит "исламские окна" для приема депозитов в отделениях

До конца года в трех регионах России Сбербанк собирается открыть прием вкладов по нормам шариата, где не используют ссудный процент и высокорисковые операции

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Сбербанк рассматривает возможность запуска пилотного проекта по приему вкладов населения в соответствии с нормами ислама в Татарстане, Чеченской Республике и Башкирии.

Партнерский или исламский банкинг — это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которые широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге — отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью, пишет РИА Новости.

"Если мы начнем сегодня активно пилотировать, то мы поставим перед собой цель, что хотя бы до конца года в трех наших региональных банках, наших, скажем так, головных отделениях, в первую очередь это Казань, Грозный, Уфа, начинать масштабировать депозиты розничные. Используя данные депозиты, будем выпускать пластиковую карточку, благодаря которой клиенты смогут финансировать свои потребительские нужды", — сообщил советник заместителя председателя правления Сбербанка Бехнам Гурбан-заде на первом Российском исламском экономическом форуме.

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Зампред правления Сбербанка Олег Ганеев в середине февраля сообщил, что банк рассматривает возможность организации в своих отделениях "исламских окон" для обслуживания клиентов в ближайшей перспективе. Он также озвучил предложение банка создать регулятивную "песочницу" в одном из регионов России для апробации механизма исламского банкинга. В случае одобрения этого проекта ЦБ РФ "исламские окна" по продаже банковских продуктов могут начать работать в РФ через год, отметил тогда Ганеев.