Симоньян высказалась о борьбе с новостями RT и Sputnik в лентах читателей

Сотрудники американского Совета по международным отношениям поддержали закон, призванный вввести алгоритм, ограничивающий присутствие RT и Sputnik в лентах новостей

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала предложение изменить алгоритм в лентах новостей, чтобы читатели реже видели материалы RT и Sputnik, сообщает РИА Новости.

"Теперь нас хотят запретить в лентах новостей. Во имя свободы слова, разумеется", — заявила Симоньян.

Соответствующий закон поддержали старшие научные сотрудники американского Совета по международным отношениям Роберт Д. Блэквилл и Филип Х. Гордон. Это поможет ограничить присутствие "таких органов российской пропаганды, как RT и Sputnik, в лентах новостей", полагают они.

Ранее компания RIA Global, производящая контент для агентства Sputnik, зарегистрировалась иностранным агентом по требованию минюста США, информация об этом появилась в реестре иностранных агентов в соответствии с законом о регистрации иноагентов (FARA).