В России убит экс-глава культурного центра Таджикистана

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Задержан предполагаемый убийца бывшего руководителя таджикского культурного общинного центра Рязанской области "Сино".

Бегмахмад Медведев выехал из Рязани в Калужскую область 17 февраля текущего года. Последняя информация о нахождении автомобиля поступила из Захаровского района, и с тех пор его местонахождение не было известно.

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Сотрудники полиции по горячим следам установили личность и задержали подозреваемого в исчезновении рязанца. В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств данного преступления, ведется сбор доказательств, пишет Sputnik Таджикистан.

Суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.