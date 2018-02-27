В России убит экс-глава культурного центра Таджикистана

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Задержан предполагаемый убийца бывшего руководителя таджикского культурного общинного центра Рязанской области "Сино".
Бегмахмад Медведев выехал из Рязани в Калужскую область 17 февраля текущего года. Последняя информация о нахождении автомобиля поступила из Захаровского района, и с тех пор его местонахождение не было известно.
Суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.