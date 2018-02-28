Узбекистан попал на 39-е место в рейтинге стран с низкими ценами на бензин

При этом среди стран Центральной Азии Узбекистан находится на последнем месте, самая дешевая цена на топливо по региону оказалась в Туркменистане, который занял 7-е место в мировом рейтинге

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Global petroleum prices составило рейтинг стран с самыми низкими ценами на ГСМ.

Согласно международному рейтингу Global petroleum prices от 26 февраля 2018 года, Узбекистан занимает 39-е место по дешевизне бензина, но при этом первое место по дороговизне среди стран Центральной Азии. Лидерство по самым низким ценам держит Венесуэла. За ней следуют Судан, Кувейт, Иран, Египет, Алжир и прочие страны с большим объемом нефтедобычи.

Средняя цена бензина по всему миру составляет один доллар 15 центов за литр.

Из стран Центральной Азии лидирует Туркменистан, он на 7-м месте со стоимостью бензина 43 цента за литр. За ним идут Казахстан — 14-е место и 55 центов за литр, на 19-м месте Кыргызстан и 65 центров за литр. Список стран центральноазиатского региона замыкает Узбекистан, где бензин стоит почти доллар за литр (96 центов). Данные по Таджикистану отсутствуют.

Есть существенная разница в этих ценах между разными странами. Как правило, богатые страны имеют более высокие цены, а бедные страны и страны, которые производят и экспортируют нефть, имеют значительно более низкие цены. Единственным исключением является США, экономически развитая страна с низкими ценами на бензин.

Разница в ценах в разных странах обусловлена разными налогами и субсидиями на бензин. Все страны имеют доступ к тем же ценам на нефть на международных рынках, но из-за различий в налогообложении цены на бензин разные.