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Девушка мусульманка

Такси с женщинами-водителями появится в Омане с 1 марта

© Sputnik/ Andrey Stenin
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В конце января департамент дорожной полиции Омана выпустил уведомление о том, что с 1 марта женщинам султаната будет разрешено водить такси и фуры с грузами

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. "Женские" такси, предназначенные для перевоза представительниц слабого пола только женщинами-водителями, появятся на дорогах султаната Оман в первый день весны по примеру соседних ОАЭ.

В отличие от обычных оманских такси оранжево-черной раскраски, "женские" будут выделяться сочетанием розового, голубого и белого цветов.

Саудовская женщина за рулем
© AP Photo/ Hasan Jamali
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Оманские женщины с радостью встретили новость о решении наделить их правом водить такси, считая, что это сделает такси более безопасным транспортом для них и позволит зарабатывать деньги.

"Это хорошие новости. Я первой подам на получение лицензии на вождение такси. Женщины тоже должны иметь возможность зарабатывать на извозе", — сказала газете Times of Oman безработная Рахма аль-Халиди.

Другая жительница оманской столицы Маската рассказала, что не имеющие прав на вождение женщины избегали такси, опасаясь поездок в одиночестве в машине с мужчиной-водителем.

Дубай стал первым среди городов Персидского залива, где в 2007 году появились розовые "женские" такси, в первую очередь для женщин, которые поздно ночью вынуждены ехать в город из аэропорта. Через три года после этого 70 "женских" такси стали развозить женщин и детей в столице ОАЭ Абу-Даби. Позднее к этой инициативе присоединилась и Шарджа на северо-востоке ОАЭ.

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Теги:
женское такси, мусульмане, женщина, Оман, ОАЭ



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