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Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию

Путин: отставание — вот главная угроза для России

© Sputnik/ Михаил Климентьев
В мире
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Владимир Путин отметил, что страна прошла через масштабные изменения в сфере экономики, главный враг которой — отставание, а не захват земли внешними противниками

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Россия справилась с новыми сложными вызовами в экономике и социальной сфере, обеспечено единство страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что страна прошла через масштабные, непростые преобразования, справилась с абсолютно новыми и очень сложными экономическими, социальными вызовами.

"Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного результативного труда. Не сделаем этого — не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. И вопрос не в том, что кто-то придет, захватит и разорит нашу землю. Нет, дело совершенно не в этом. Именно отставание — вот главная угроза и вот наш враг. Если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться", — сказал Путин.

Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
© Sputnik/ Михаил Климентьев
Владимир Путин зачитает послание Федеральному собранию 1 марта
Глава государства раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Он включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

По традиции на оглашении послания присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших СМИ.

Теги:
послание, Федеральное собрание, Владимир Путин, Россия



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    За флаг ответил

    Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана сообщил о задержании гражданина, изготовлявшего флаги "Исламского государства".

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