Путин: отставание — вот главная угроза для России

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Россия справилась с новыми сложными вызовами в экономике и социальной сфере, обеспечено единство страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что страна прошла через масштабные, непростые преобразования, справилась с абсолютно новыми и очень сложными экономическими, социальными вызовами.
"Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного результативного труда. Не сделаем этого — не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. И вопрос не в том, что кто-то придет, захватит и разорит нашу землю. Нет, дело совершенно не в этом. Именно отставание — вот главная угроза и вот наш враг. Если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться", — сказал Путин.
По традиции на оглашении послания присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших СМИ.