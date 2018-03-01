Путин: отставание — вот главная угроза для России

Владимир Путин отметил, что страна прошла через масштабные изменения в сфере экономики, главный враг которой — отставание, а не захват земли внешними противниками

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Россия справилась с новыми сложными вызовами в экономике и социальной сфере, обеспечено единство страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что страна прошла через масштабные, непростые преобразования, справилась с абсолютно новыми и очень сложными экономическими, социальными вызовами.

"Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного результативного труда. Не сделаем этого — не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. И вопрос не в том, что кто-то придет, захватит и разорит нашу землю. Нет, дело совершенно не в этом. Именно отставание — вот главная угроза и вот наш враг. Если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться", — сказал Путин.

© Sputnik/ Михаил Климентьев Владимир Путин зачитает послание Федеральному собранию 1 марта

Глава государства раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Он включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

По традиции на оглашении послания присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших СМИ.