Ташкент возглавил рейтинг самых дешевых городов для свиданий

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Консалтинговое агентство ECA International выяснило, сколько придется потратить на романтическое свидание жителям разных городов мира.
Дороже всего такое мероприятие обходится жителям Женевы. Здесь свидание стоит в среднем 295 долларов. В эту сумму входят два билета в кино — 41 доллар, ужин в ресторане — 175 долларов, два коктейля в баре — 34 доллара и поездка на такси — 45 долларов.
Тройку городов, где затраты на свидание минимальны, возглавляет Ташкент. Столица Узбекистана признана местом, где встреча обойдется дешевле всего — за поход в кино, ресторан, бар и такси придется заплатить 50 долларов.
В тройку также вошли египетский Каир, где на свидания тратят 75 долларов за вечер, и южноафриканский Кейптаун.