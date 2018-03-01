Ташкент возглавил рейтинг самых дешевых городов для свиданий

Самым дорогим городом признана Женева, здесь свидание обойдется почти в 300 долларов за вечер

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Консалтинговое агентство ECA International выяснило, сколько придется потратить на романтическое свидание жителям разных городов мира.

Дороже всего такое мероприятие обходится жителям Женевы. Здесь свидание стоит в среднем 295 долларов. В эту сумму входят два билета в кино — 41 доллар, ужин в ресторане — 175 долларов, два коктейля в баре — 34 доллара и поездка на такси — 45 долларов.

Примерно такую же сумму тратят на свидание жители Осло — 262 доллара, Нью-Йорка (225 долларов), Сиднея (217 долларов) и Лондона (205 долларов). Эти города составляют пятерку самых дорогих мест для романтического вечера.

Тройку городов, где затраты на свидание минимальны, возглавляет Ташкент. Столица Узбекистана признана местом, где встреча обойдется дешевле всего — за поход в кино, ресторан, бар и такси придется заплатить 50 долларов.

В тройку также вошли египетский Каир, где на свидания тратят 75 долларов за вечер, и южноафриканский Кейптаун.