Путин показал возможности оборонно-промышленного комплекса России

Владимир Путин рассказал о новейших видах вооружения, а также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат"

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Новейшие разработки российского оборонно-промышленного комплекса будут использованы в гражданских отраслях промышленности.

"В основе всех перспективных военных разработок лежат выдающиеся достижения, которые могут, должны и будут в свое время использоваться в высокотехнологичных гражданских отраслях производства", — заявил в четверг в ходе выступления перед Федеральным собранием президент России Владимир Путин.

Президент рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Он сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

Он также добавил, что Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".