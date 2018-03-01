21:20 01 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию

Путин показал возможности оборонно-промышленного комплекса России

© Sputnik/ Григорий Сысоев
В мире
Получить короткую ссылку
12610

Владимир Путин рассказал о новейших видах вооружения, а также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат"

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Новейшие разработки российского оборонно-промышленного комплекса будут использованы в гражданских отраслях промышленности. 

"В основе всех перспективных военных разработок лежат выдающиеся достижения, которые могут, должны и будут в свое время использоваться в высокотехнологичных гражданских отраслях производства", — заявил в четверг в ходе выступления перед Федеральным собранием президент России Владимир Путин.

Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
© Sputnik/ Михаил Климентьев
Путин: отставание — вот главная угроза для России
Президент рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Он сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

Он также добавил, что Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

Теги:
оборонно-промышленный комплекс, Вооруженные силы, оборона, Федеральное собрание, Владимир Путин, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Музей азербайджанского ковра в Баку
    Примерный музей

    Азербайджанский музей ковра удостоили престижной международной премии "Лучший опыт" и поставили в пример другим мировым выставкам.

  • Акция Георгиевская ленточка в Казани
    Запрет на символ

    Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали гражданина Беларуси, у которого в машине висела георгиевская лента – ему грозит крупный штраф.

  • Долгожители из абхазского села Джерда
    "Теплые слова"

    Во Всемирный день комплимента – 1 марта – этнолог рассказал про то, как принято говорить "теплые слова" в Абхазии.

  • Рудники золота
    Не о том речь

    Кандидат в президенты Армении Армен Саркисян отказался говорить о своем отношении к Амулсарскому золоторудному месторождению.

  • Акция в защиту русских школ у здания Сейма, 8 февраля 2018 года
    "Похороны демократии"

    Латвийский сейм отклонил петицию за сохранение билингвального образования в школах – правозащитники уже назвали это "похоронами демократии".

  • Вид на Игналинскую АЭС, 18 декабря 2009 года
    Сомнительная стратегия

    В Литве не хотят допускать подконтрольную "Росатому компанию к демонтажу ИАЭС под предлогом "защиты стратегического объекта".

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Среда, 7 февраля 2018 года. Екатерина Спиридонова, одна из архитекторов мечети Вали-эс-Аср, на ее первом этаже в мужском молитвенном зале, в Тегеране, Иран. Архитекторы вместо традиционных закругленных минаретов предпочли современный дизайн - волны серого камня и бетона, которые, как они говорят, дополняют окружающую архитектуру.
Споры вокруг мечети в стиле авангард в Иране: вместо минарета — еврейская кипа
В Грозном представили багги для военных
Багги для военных российского производства представили в Грозном
Таможня дает добро
Туристам на заметку: что можно беспошлинно вывезти из Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054