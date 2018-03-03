Америка развернет вокруг границ России системы ПРО

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. США планируют развернуть в общей сложности 400 ракет глобальной системы ПРО у границ РФ. Об этом заявил в пятницу, 2 марта, в эфире телеканала "Россия 24" заместитель министра обороны России Александр Фомин.
"Уже на территории США созданы районы противоракетной обороны в Калифорнии и на Аляске. Далее созданы (районы ПРО — ред.) в Румынии и в странах Балтии, вот-вот уже будет создан район ПРО в Польше. Подключатся к этому кольцу и будут вовлечены районы противоракетной обороны в Корее и Японии. И это в общей сложности будет развернуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России", — сказал он.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о разработке неуязвимых ракет в ответ на развертывание ПРО США.
По его словам, это вооружение уникально, так что системы противоракетной обороны в борьбе с такими ракетами бесполезны и бессмысленны.