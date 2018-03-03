Америка развернет вокруг границ России системы ПРО

Система американской противоракетной обороны после развертывания будет окружать Россию кольцом более чем из 400 ракет

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. США планируют развернуть в общей сложности 400 ракет глобальной системы ПРО у границ РФ. Об этом заявил в пятницу, 2 марта, в эфире телеканала "Россия 24" заместитель министра обороны России Александр Фомин.

По его словам, сейчас широким фронтом идёт большая работа по окольцеванию России кольцом противоракетной обороны.

"Уже на территории США созданы районы противоракетной обороны в Калифорнии и на Аляске. Далее созданы (районы ПРО — ред.) в Румынии и в странах Балтии, вот-вот уже будет создан район ПРО в Польше. Подключатся к этому кольцу и будут вовлечены районы противоракетной обороны в Корее и Японии. И это в общей сложности будет развернуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России", — сказал он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о разработке неуязвимых ракет в ответ на развертывание ПРО США.

По его словам, это вооружение уникально, так что системы противоракетной обороны в борьбе с такими ракетами бесполезны и бессмысленны.