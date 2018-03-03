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Добыча сока мака для опиума

Афганистан увеличит поток опийного мака в Россию и Европу

© Sputnik/ Сергей Жуков
В мире
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В Афганистане, несмотря на усилия международной общественности, ситуация ухудшается в области контроля над наркотиками ухудшается, увеличиваются посевы и урожайность мака

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В ближайшие годы ожидается рост потока опийного мака из Афганистана в Россию и Европу. Об этом заявила член Международного комитета по контролю над наркотиками ООН Галина Корчагина, передает РИА Новости.

Пограничник на участке границы, архивное фото
© sputnik
Кто стоит за криминальной бухгалтерией афганских наркоторговцев
По ее словам, Афганистан — это страна, которая находится под постоянным контролем комитета.

"К сожалению, в Афганистане, несмотря на усилия международной общественности, ситуация в области контроля над наркотиками ухудшается, увеличиваются посевы и урожайность мака", — сообщила она.

Ожидается, что в следующие годы поток опийного мака из Афганистана по двум путям — балканский путь в Восточную Европу, в Западную и Южную Европу и северный путь в Россию — увеличится, добавила Корчагина.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что площадь культивации опийного мака в Афганистане за 2017 году увеличилась более чем на 60% и составляет 328 тысяч гектаров.

Теги:
Европа, Россия, Афганистан, Преступление



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