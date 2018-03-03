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Президент Туркмении Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

Глава Туркменистана не приедет на саммит глав государств Центральной Азии

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
В мире
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Саммит пройдет в марте в Астане по инициативе президентов Казахстана и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не примет участия в первом саммите глав государств Центральной Азии, который пройдет в марте в Астане. Об этом сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мириёев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на саммите арабо-мусульманских стран
© Flickr / Хадамоти матбуот
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Издание указывает, что на заседании туркменского правительства Бердымухамедов отметил, что в марте в столице соседнего Казахстана Астане состоится первый саммит глав государств Центральной Азии.

В данной связи туркменский лидер сообщил, что, согласно достигнутым ранее соответствующим договоренностям, на предстоящий форум будет направлена делегация страны, пишет газета.

Напомним, по инициативе президентов Казахстана и Узбекистана — Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева — в Астане в дни празднования Новруз-байрама будет проведен первый саммит глав государств Центральной Азии.

Теги:
Гурбангулы Бердымухамедов, Центральная Азия, Туркменистан, Политика



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