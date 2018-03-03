Глава Туркменистана не приедет на саммит глав государств Центральной Азии

Саммит пройдет в марте в Астане по инициативе президентов Казахстана и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не примет участия в первом саммите глав государств Центральной Азии, который пройдет в марте в Астане. Об этом сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Издание указывает, что на заседании туркменского правительства Бердымухамедов отметил, что в марте в столице соседнего Казахстана Астане состоится первый саммит глав государств Центральной Азии.

В данной связи туркменский лидер сообщил, что, согласно достигнутым ранее соответствующим договоренностям, на предстоящий форум будет направлена делегация страны, пишет газета.

Напомним, по инициативе президентов Казахстана и Узбекистана — Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева — в Астане в дни празднования Новруз-байрама будет проведен первый саммит глав государств Центральной Азии.