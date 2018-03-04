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Подписание документа, архивное фото

Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия

© Flickr/ UNC - CFC - USFK
В мире
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Подписание состоялось в день празднования 26-й годовщины вступления Казахстана в Организацию Объединенных Наций

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Казахстан присоединился в Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Казахстан стал 57-м по счету государством, подписавшим договор.

Официальная церемония подписания состоялась 2 марта, в день 26-й годовщины со дня вступления республики в ООН. Договор был подписан постоянным представителем Казахстана при ООН Кайратом Умаровым.

"Казахстан принял активное участие в разработке и принятии текста договора, ставшего первым в истории ядерного разоружения юридически обязательным документом. Его основные положения отвечают принципиальной позиции Казахстана, который прошел внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения", — говорится в сообщении МИД страны.

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Из трех видов оружия массового уничтожения — ядерного, химического и биологического — только на ядерное оружие не был наложен юридически обязательный запрет. Первая статья договора "Запреты" содержит положения об исчерпывающем запрете ядерного оружия.

Договор о запрещении ядерного оружия принят 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН. Однако девять государств, де-факто и де-юре обладающие ядерным оружием, и их союзники бойкотировали конференции, на которых рассматривались вопросы выработки юридического документа. До сегодняшнего дня документ подписали 56 государств, пять из которых — ратифицировали. Документ вступит в силу по прошествии 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты.

Теги:
Казахстан



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