США мечтают пресечь влияние России в Центральной Азии – МИД

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Соединенные Штаты Америки стремятся отсечь страны Центральной Азии от многопланового сотрудничества с Россией и другими участниками интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Такое заявление сделало Министерство иностранных дел России, комментируя высказывания главы Центрального командования ВС США Джозефа Вотела в Палате представителей 27 февраля, передает РИА Новости.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Вотел уличил Россию "в возрастающей степени посягательства на влияние США и в распространении недостоверной информации".

"Для США создает проблемы то, что страны Центральной Азии все еще полагаются на Россию в вопросах экономики и безопасности. Евразийская интеграция преподносится конгрессменам через призму восстановления доминирующего влияния России в регионе", — отмечает ведомство.

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"За всем этим явно стоят те, кто хотел бы отсечь страны Центральной Азии от многопланового массива сотрудничества с Россией и другими участниками интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Реальные факты говорят об исключительной значимости этого вектора для народов всех государств региона", — заявили в МИД РФ.

В министерстве в этом контексте напомнили, что РФ и страны региона связывают давно устоявшиеся исторические связи, а отношения носят характер союзничества или стратегического партнерства.

В МИД подчеркнули, что за последние 10 лет объем российского содействия развитию Центральной Азии превысил 6 миллиардов долларов.

"В регионе работают российские инвестиции в объеме более 20 миллиардов долларов США, действуют около 7,5 тысячи компаний с нашим капиталом. Взаимовыгодный, равноправный характер этих связей отмечен экспортом капитала из государств ЦА в Россию. Казахстан, в частности, инвестировал таким образом свыше 3 миллиарда долларов США", — отмечают в министерстве.

США, в свою очередь, за период 2008-2016 годов выделили странам региона порядка 3 миллиардов долларов, включая военную помощь.

"Американцы подходят к сотрудничеству со странами Центральной Азии потребительски, стремясь заполучить доступ к сырьевым ресурсам, логистике, транзитным коридорам, а также к контролю над чувствительным сектором безопасности. Мы с уважением относимся к праву наших центральноазиатских друзей выбирать себе партнеров, но против того, чтобы кто-то из этих партнеров настраивал нас друг против друга", — говорится в документе.

В МИД подчеркнули, что граждане РФ и стран Центральной Азии "давно осознали выгоды неполитизированного равноправного партнерства, проверенного десятилетиями", а "попытки навязать им схемы типа "Новый шелковый путь", "Большая Центральная Азия" оторваны от реальности".