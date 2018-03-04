13:59 04 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
МИД РФ

США мечтают пресечь влияние России в Центральной Азии – МИД

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
20720

За последние 10 лет объем российского содействия развитию Центральной Азии превысил 6 миллиардов долларов

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Соединенные Штаты Америки стремятся отсечь страны Центральной Азии от многопланового сотрудничества с Россией и другими участниками интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Такое заявление сделало Министерство иностранных дел России, комментируя высказывания главы Центрального командования ВС США Джозефа Вотела в Палате представителей 27 февраля, передает РИА Новости.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Вотел уличил Россию "в возрастающей степени посягательства на влияние США и в распространении недостоверной информации".

"Для США создает проблемы то, что страны Центральной Азии все еще полагаются на Россию в вопросах экономики и безопасности. Евразийская интеграция преподносится конгрессменам через призму восстановления доминирующего влияния России в регионе", — отмечает ведомство.

Владимир Евсеев
Sputnik / Владимир Трефилов
Евсеев: в Центральной Азии идет изменение баланса сил
"За всем этим явно стоят те, кто хотел бы отсечь страны Центральной Азии от многопланового массива сотрудничества с Россией и другими участниками интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Реальные факты говорят об исключительной значимости этого вектора для народов всех государств региона", — заявили в МИД РФ.

В министерстве в этом контексте напомнили, что РФ и страны региона связывают давно устоявшиеся исторические связи, а отношения носят характер союзничества или стратегического партнерства.

В МИД подчеркнули, что за последние 10 лет объем российского содействия развитию Центральной Азии превысил 6 миллиардов долларов.

"В регионе работают российские инвестиции в объеме более 20 миллиардов долларов США, действуют около 7,5 тысячи компаний с нашим капиталом. Взаимовыгодный, равноправный характер этих связей отмечен экспортом капитала из государств ЦА в Россию. Казахстан, в частности, инвестировал таким образом свыше 3 миллиарда долларов США", — отмечают в министерстве.

США, в свою очередь, за период 2008-2016 годов выделили странам региона порядка 3 миллиардов долларов, включая военную помощь.

Флаг Евросоюза
© Flickr/ fdecomite
Денег нет, но вы учитесь: как ЕС пытается остаться в Центральной Азии
"Американцы подходят к сотрудничеству со странами Центральной Азии потребительски, стремясь заполучить доступ к сырьевым ресурсам, логистике, транзитным коридорам, а также к контролю над чувствительным сектором безопасности. Мы с уважением относимся к праву наших центральноазиатских друзей выбирать себе партнеров, но против того, чтобы кто-то из этих партнеров настраивал нас друг против друга", — говорится в документе.

В МИД подчеркнули, что граждане РФ и стран Центральной Азии "давно осознали выгоды неполитизированного равноправного партнерства, проверенного десятилетиями", а "попытки навязать им схемы типа "Новый шелковый путь", "Большая Центральная Азия" оторваны от реальности".

Теги:
Россия, США, Центральная Азия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Четвертый президент

    Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.

  • 100-летие Латвии
    Русские не поймут

    Институт Латвии выпустил клип к столетию страны: снятый на двух языках – латышском и английском – он не предназначен для русскоязычных жителей.

  • Аэропорт Вильнюса, зал ожидания
    Пожестче с ними!

    В сейме предлагают ужесточить требования к мигрантам, которые хотят получить статус беженца или временную защиту в Литве.

  • Мужчина в наручниках после задержания полицией
    Укус "Скорпиона"

    Помощь сотрудников спецбатальона "Scorpion" понадобилась для задержания двух предполагаемых наркоторговцев на севере Молдовы.

  • Военнослужащий Куперьяновского батальона
    Самострел

    Эстонское военное руководство сообщило, что солдат-срочник элитного Куперьяновского пехотного батальона случайно выстрелил в себя после учений.

  • СОБР
    Уличные бойцы

    Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Открытие КПП на таджикско-узбекской границе, связывающего Самарканд и Пенджикент
Железный занавес рухнул: на узбекско-таджикской границе открыли девять КПП
Узбекская участница конкурса Ты супер! Севинч Ходиева
Выступление Севинч Ходиевой на конкурсе "Ты супер!"
Таможня дает добро
Туристам на заметку: что можно беспошлинно вывезти из Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054