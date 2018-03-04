Москву накрыл сильнейший за 68 лет снегопад

Ожидается, что российскую столицу накроет треть месячной нормы осадков; осадки прекратятся лишь в понедельник утром

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Снегопад, начавшийся в Москве 4 марта, может стать самым мощным за последние 68 лет, сообщил специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится почти сутки. При этом в российской столице может выпасть около трети месячной нормы осадков, а прирост снега составит 10 сантиметров.

Специалисты заверили, что снегопад пойдет на убыль в утренние часы понедельника.

Осадки в столицу и Подмосковье принес южный циклон, но потепления не ожидается.

Температура воздуха в Москве днем будет от 4 до 9 градусов мороза, в Подмосковье — 11 градусов мороза.