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Телеведущая, кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак

Как с Ксюши вода: в Москве облили Собчак в отместку за Жириновского

© Sputnik/ Евгений Одиноков
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Инцидент произошел во время празднования дня рождения первого президента СССР Михаила Горбачева

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. На кандидата в президенты России Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предвыборного штаба.

"На выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева, к кандидату в президенты подбежал молодой человек и со словами "Это за Жириновского" облил ее водой и сильно толкнул, так что Собчак упала. Нападавшим оказался мужчина по имени Алан Дзуцев, он является помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова", — говорится в сообщении.

Отмечается, что охрана задержала хулигана.

В штабе Собчак заявляют, что полиция оформляет протокол, на место происшетсвия также выехали адвокаты.

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Ранее, 28 февраля, между Ксенией Собчак и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в ходе дебатов, транслировавшихся телеканалом "Россия 1", произошла потасовка.

Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее. Ссора между политиками произошла во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Теги:
Ксения Собчак, Владимир Жириновский, Москва, Россия, Общество



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