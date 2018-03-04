Как с Ксюши вода: в Москве облили Собчак в отместку за Жириновского

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. На кандидата в президенты России Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предвыборного штаба.

"На выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева, к кандидату в президенты подбежал молодой человек и со словами "Это за Жириновского" облил ее водой и сильно толкнул, так что Собчак упала. Нападавшим оказался мужчина по имени Алан Дзуцев, он является помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова", — говорится в сообщении.

Отмечается, что охрана задержала хулигана.

В штабе Собчак заявляют, что полиция оформляет протокол, на место происшетсвия также выехали адвокаты.

Ранее, 28 февраля, между Ксенией Собчак и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в ходе дебатов, транслировавшихся телеканалом "Россия 1", произошла потасовка.

Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее. Ссора между политиками произошла во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").