Военные Узбекистана ознакомились с подготовкой военнослужащих в Сибири

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Военная делегация вооруженных сил республики Узбекистан во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа ознакомилась с подготовкой военнослужащих в регионах Сибири.
"Военная делегация вооруженных сил республики Узбекистан во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа генерал-майором Баходиром Курбановым завершила рабочую поездку в соединения Центрального военного округа, дислоцированные в Сибири", — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.
В частности, офицеры из Узбекистана в Новосибирске провели рабочую встречу с командующим 41-й общевойсковой армии генерал-лейтенантом Алексеем Завизьоном, который ознакомил их с работой территориального центра управления. Также военная делегация ознакомилась с организацией работы запасного командного пункта соединения противовоздушной обороны.
"Сегодня делегация вооруженных сил Республики Узбекистан убыла в штаб Центрального военного округа в город Екатеринбург, где завершит свою работу", — сообщили в ЦВО.