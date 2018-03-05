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Военная делегация Узбекистана прибыла в ЦВО для ознакомления с опытом подготовки российского спецназа

Военные Узбекистана ознакомились с подготовкой военнослужащих в Сибири

© Министерство обороны РФ
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Командиры воинских частей показали офицерам из Узбекистана занятия с разведывательными подразделениями по прохождению полосы психологической подготовки

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Военная делегация вооруженных сил республики Узбекистан во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа ознакомилась с подготовкой военнослужащих в регионах Сибири.

"Военная делегация вооруженных сил республики Узбекистан во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа генерал-майором Баходиром Курбановым завершила рабочую поездку в соединения Центрального военного округа, дислоцированные в Сибири", — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

В частности, офицеры из Узбекистана в Новосибирске провели рабочую встречу с командующим 41-й общевойсковой армии генерал-лейтенантом Алексеем Завизьоном, который ознакомил их с работой территориального центра управления. Также военная делегация ознакомилась с организацией работы запасного командного пункта соединения противовоздушной обороны.

Военнослужащий Вооруженных сил Узбекистана
© Sputnik/ Александр Кряжев
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Продолжила работу делегация на военном полигоне Юргинский (Кемеровская область), где командиры воинских частей показали занятия с разведывательными подразделениями по прохождению полосы психологической подготовки, а также условиями размещения и всестороннего обеспечения военнослужащих.

"Сегодня делегация вооруженных сил Республики Узбекистан убыла в штаб Центрального военного округа в город Екатеринбург, где завершит свою работу", — сообщили в ЦВО.

Теги:
военное сотрудничество, учения, Узбекистан, Россия



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