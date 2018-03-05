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Режиссер Гильермо дель Торо (слева) и Алехандро Гонсалес Иньярриту

За лучший фильм года в Лос-Анджелесе вручили "Оскар"

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
В мире
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Фильм "Форма воды" показывает историю любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, выращенного в секретной американской лаборатории

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм года".

Девяностая церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте награды.

Имя победителя назвала легендарная пара Бонни и Клайд из одноименной картины 1961 года — актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти, которым в прошлом году "не повезло" — они вскрыли не тот конверт и ошибочно провозгласили мюзикл "Ла-ла-ленд" победителем, тогда как киноакадемики присудили победу фильму "Лунный свет".

Лев Рыжков
Фото из личного архива автора
Скандальный "Оскар", или Это вам не "Ла-Ла Ленд"
На главную награду "Оскара" в категории "Лучший фильм" в этом году претендовали девять картин: "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Зови меня своим именем", "Дюнкерк" и "Секретное досье".

"Форма воды" — история о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, выращенного в секретной американской лаборатории, — являлась лидером по числу номинаций, была представлена в 13 категориях.

Теги:
Форма воды, Оскар, фильм, США



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