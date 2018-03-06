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Строительство Рогунской ГЭС

Запуск Рогуна поможет сэкономить на очистке Нурекской ГЭС от ила

© president.tj
В мире
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По данным энергосектора страны, после запуска первой очереди Рогунской ГЭС в нижестоящие водохранилища Вахшского каскада будет поступать чистая вода, и они смогут работать на полную мощность

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. С запуском первой очереди Рогунской гидроэлектростанции прекратится заиливание нижестоящих ГЭС Вахшского каскада, в том числе Нурекской ГЭС, сообщили в энергосекторе Таджикистана.

"Проведение очистки Нурекского водохранилища требует больших финансовых затрат и времени. Таким образом, жизнеспособность Нурекской ГЭС может обеспечить Рогунская гидроэлектростанция с водохранилищем 13,3 кубокилометра. После возведения дамбы Рогунской ГЭС в нижестоящие водохранилища Вахшского каскада, в том числе Нурекской ГЭС, начнет поступать чистая вода", — говорится в сообщении.

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По данным энергосектора страны, после запуска первой очереди Рогунской ГЭС в нижестоящие ГЭС Вахшского каскада будет поступать чистая вода, и они смогут работать на полную мощность, пишет Sputnik Таджикистан.

Ранее экспертами и энергетиками высказывались различные мнения относительно заиливания ГЭС Вахшского каскада и пути решения этого вопроса. В частности, предлагалось подыскать инвесторов и форсировать строительство новых гидроэлектростанций на реках Сурхоб и Обихингоб, чтобы остановить процесс заиливания ГЭС Вахшского каскада.

Ранее в Минэнергопроме Таджикистана сообщили, что на полную модернизацию Нурекской ГЭС потребуется 10 лет и 700 миллионов долларов. Отмечалось, что стоимость первой фазы проекта, рассчитанной на 5 лет, составляет 350 миллионов долларов. Из этой суммы 225 миллионов выделено Международной ассоциацией развития (Всемирный банк), 60 миллионов долларов — Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), 57 миллионов долларов составляют грантовые средства.

Архивное фото микрофона на радиостанции
© Flickr/ curtis.kennington
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Как ранее сообщил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода, Нурекской ГЭС необходима реабилитация, и сейчас проводится большая работа по привлечению инвестиций на эти цели.

Ранее он заявил, что первый агрегат Рогунской ГЭС планируется сдать в эксплуатацию в срок, то есть в текущем году.

Напомним, возведением Рогунской ГЭС с октября 2016 года занимается итальянская компания Salini Impregilo. В 2018 году Таджикистан, как планируется, выделит 227 миллионов долларов (2 миллиарда сомони) на строительство Рогунской гидроэлектростанции.

Теги:
Рогунская ГЭС, Таджикистан, Узбекистан



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