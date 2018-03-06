Российский Ан-26 разбился на авиабазе Хмеймим в Сирии

Самолет столкнулся с землей в пятистах метрах от взлетно-посадочной полосы, Минобороны уточняет, что огневого воздействия на самолет не было, продолжается изучение всех версий произошедшего

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. При заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26; по предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли, сообщает Минобороны РФ во вторник.

"Шестого марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли", — говорится в сообщении.

Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы, пишет РИА Новости.

"Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность. По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было. Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего", — добавили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было". Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего.

Легкий военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26 предназначен для перевозки грузов на линиях малой и средней протяженности. Может использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высотах до 6 тысяч метров.